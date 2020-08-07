«Всмятку»: сразу 4 автомобиля столкнулись на Можайском шоссе в Москве

На Можайском шоссе в Москве произошло ДТП. «Звезда» публикует видео с места аварии.

На кадрах видно, что несколько машин сильно повреждены. Передняя часть одной из них разбита «всмятку».

По данным МВД, авария произошла по адресу Можайское шоссе дом 5. Столкнулись 4 автомобиля.

По предварительным данным, два человека получили травмы. Движение затруднено. На месте работают сотрудники ГИБДД.