Россия запустит поезда на курорты Абхазии из трех городов

В пятницу, 7 августа, Россия возобновила железнодорожное сообщение с курортами Абхазии, сообщает Ассоциация туроператоров России.

В частности, из Москвы поезда будут отправляться ежедневно, из Санкт-Петербурга - несколько раз в неделю, также с 15 августа туристические составы начнут курсировать и из Самары.

Помимо этого, с 15 августа впервые начинают ходить поезда по маршруту Туапсе - Гагра, откуда туристов будут развозить по экскурсионным маршрутам, после чего этим же составом они вернутся обратно в Туапсе, говорится в сообщении АТОР.

В среду, 5 августа, были возобновлены перевозки по «единому» билету из России в Абхазию с пересадкой на железнодорожном вокзале Адлера и в аэропорту Сочи. При его наличии поездки осуществляются в пять городов: Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон и Сухум.