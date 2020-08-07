Путин провел телефонные переговоры с Лукашенко
Главы государств обсудили актуальные вопросы развития «братских российско-белорусских отношений».
© Фото: пресс-служба президента РФ
Владимир Путин провел телефонный разговор со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.
«Обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития братских российско-белорусских отношений», - уточняется в сообщении пресс-службы Кремля.
Также в ходе переговоров лидеры стран выразили уверенность, что ситуация с задержанными ранее гражданами России на территории республики будет урегулирована в духе взаимопонимания.
На территории Белоруссии 29 июля были задержаны российские граждане, которые, по мнению информации местных властей, являются «боевиками» частной военной компании.