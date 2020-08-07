Агутин объявил, что не приедет с концертом в Белоруссию накануне президентских выборов

Певец Леонид Агутин объявил, что не приедет в Белоруссию с концертом накануне президентских выборов в стране. Причиной стали «многочисленные и настоятельные просьбы» белорусов.

«Спасибо за вашу вежливость, искренность, уважение и любовь! Наши чувства несомненно взаимны! Мы желаем вам удачи и процветания от всей души! Надеюсь, наша встреча в других обстоятельствах не за горами!» - написал Агутин в своем Instagram.

Отметим, выборы президента состоятся в Белоруссии 9 августа. Кандидатами стали пять человек, среди которых действующий глава государства Александр Лукашенко, а также члены различных государственных и общественных объединений Анна Конопацкая, Андрей Дмитриев, Сергей Черечень и Светлана Тихановская.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что планета Земля «может взорваться». Он также назвал анахронизмами политические международно-правовые инструменты, которыми гордились мировые элиты и которые привести в актуальное состояние сейчас они не могут.