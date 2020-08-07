«Он по ночам плохо спит»: адвокат о Ефремове

Адвокат устроившего смертельное ДТП в Москве актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что его подзащитный плохо спит по ночам.

«Он по ночам плохо спит. Сейчас лег спать. Хотя бы чуть-чуть», - отметил Пашаев.

Ранее Ефремов прокомментировал свои слова о раздвоении личности. Адвокаты обвинения заявили, что актера стоило бы показать психиатрам после того, как он сказал, что с трудом узнает себя на кадрах с места ДТП, упомянув героя произведения «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда», страдающего данным недугом.

По версии следствия, Михаил Ефремов 8 июня в состоянии алкогольного опьянения за рулем своего внедорожника врезался в автомобиль Lada, водитель которого, Сергей Захаров, позже умер в реанимации.