Роспотребнадзор предупредил об опасных чернобыльских грибах и ягодах

Роспотребнадзор предупредил россиян, что в продаже на рынках могут находиться радиоактивные чернобыльские грибы и ягоды.

«Практически каждый год на рынках выявляются и изымаются из продажи “дары леса”: ягоды и грибы с повышенным радиационным фоном. Источником происхождения таких продуктов питания являются территории, загрязненные после чернобыльской аварии», - сообщили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре отметили, что грибы, черника и клюква больше других продуктов накапливают радионуклиды. По данным ведомства, радиоактивные «дары леса» часто привозят туристы из Белоруссии, которые покупают их «с рук» прямо у трасс.

Помимо этого, россиян предостерегли от покупки контрафактной говядины, которая также может обладать повышенным радиационным фоном. Об этом говорится на сайте Роспотребнадзора.