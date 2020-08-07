Число жертв при взрыве в Бейруте достигло 154 человек

В результате взрыва в порту ливанской столице Бейрут увелисилось до 154 человек, заявил министр здравоохранения страны Хамед Хасан.

«В тяжелом состоянии в больницах остаются 120 граждан», - уточнил глава минздрава.

Незадолго до этого сообщалось, что жертвами взрыва оказались 137 человек.

На данный момент общее число граждан, получивших ранения различной степени тяжести составляет около пяти тысячи человек, пишет национальное агентство NNA.

Для оказания помощи в поисково-спасательной операции были направлены специалисты МЧС России. На данный момент они принимают пострадавших в мобильном госпитале.



Ранее русская жительница Бейрута Людмила Аун рассказала «Звезде» о том, как развивались события после взрыва, прогремевшего 4 августа в столице Ливана.