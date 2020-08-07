Курсанты летного училища провели тренировочные полеты на аэродроме «Динарий»

В небо над Тамбовом поднялись учебно-тренировочные самолеты. На аэродроме «Динарий» курсанты летного училища начинают свой путь в дальнюю авиацию.

Перед тем как сесть за штурвал знаменитых на весь мир российских ракетоносцев и дальних бомбардировщиков, им необходимо пройти летную практику. Для этого используют другие машины: Ан-26, Ил-18, но чаще всего Ту-134.

Практику одновременно проходят и пилоты и штурманы. Опытные летчики все время контролируют действия курсантов. Помогают прокладывать маршрут, в том числе для сложных маневров на предельно малых высотах.

А те самолеты, что остаются на земле, использует Росгвардия. Спецназ тренируется освобождать от террористов захваченные лайнеры.