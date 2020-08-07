Курсанты летного училища провели тренировочные полеты на аэродроме «Динарий»
Практику одновременно проходят и пилоты, и штурманы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В небо над Тамбовом поднялись учебно-тренировочные самолеты. На аэродроме «Динарий» курсанты летного училища начинают свой путь в дальнюю авиацию.
Перед тем как сесть за штурвал знаменитых на весь мир российских ракетоносцев и дальних бомбардировщиков, им необходимо пройти летную практику. Для этого используют другие машины: Ан-26, Ил-18, но чаще всего Ту-134.
Практику одновременно проходят и пилоты и штурманы. Опытные летчики все время контролируют действия курсантов. Помогают прокладывать маршрут, в том числе для сложных маневров на предельно малых высотах.
А те самолеты, что остаются на земле, использует Росгвардия. Спецназ тренируется освобождать от террористов захваченные лайнеры.