Здание ГИБДД загорелось в Москве: видео
В 12.22 по московскому времени пожар был локализован и уже в 12.35 успешно ликвидирован.
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В Москве на Кременчугской улице загорелось трехэтажное здание ГИБДД. Очаг возгорания оказался на кровле и составил около 10 квадратных метров.
На кадрах, опубликованных в социальных сетях, очевидцам удалось зафиксировать едкий черный дым, в большом объеме поднимающийся вверх от здания.
В 12.22 по московскому времени пожар был локализован и уже в 12.35 успешно ликвидирован. Информация о пострадавших в результате инцидента не поступала.