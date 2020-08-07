Здание ГИБДД загорелось в Москве: видео

В Москве на Кременчугской улице загорелось трехэтажное здание ГИБДД. Очаг возгорания оказался на кровле и составил около 10 квадратных метров.

На кадрах, опубликованных в социальных сетях, очевидцам удалось зафиксировать едкий черный дым, в большом объеме поднимающийся вверх от здания.

В 12.22 по московскому времени пожар был локализован и уже в 12.35 успешно ликвидирован. Информация о пострадавших в результате инцидента не поступала.