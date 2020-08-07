У посольства Ливана в Москве свечами выложили слово «Бейрут»: видео
Трагедия в порту Бейрута произошла вечером 4 августа. Мощной взрывной волной были уничтожены десятки жилых и офисных домов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
У посольства Ливана в Москве неравнодушные россияне свечами выложили слово «Бейрут» в память о жертвах мощного взрыва.
Москвичи несут к посольству цветы, свечи, фотографии и послания, выражающие слова поддержки и соболезнования родственникам погибших жителей ливанской столицы.
Трагедия в порту Бейрута произошла вечером 4 августа. Мощной взрывной волной были уничтожены десятки жилых и офисных домов. Вскоре на место из России были отправлены несколько самолетов со специалистами экстренных служб для помощи пострадавшим.