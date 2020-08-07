У посольства Ливана в Москве свечами выложили слово «Бейрут»: видео

Трагедия в порту Бейрута произошла вечером 4 августа. Мощной взрывной волной были уничтожены десятки жилых и офисных домов. Вскоре на место из России были отправлены несколько самолетов со специалистами экстренных служб для помощи пострадавшим.

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