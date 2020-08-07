Ефремов прокомментировал свои слова о раздвоении личности
Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения за рулем внедорожника 8 июня столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого позже умер в реанимации.
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда
Актер Михаил Ефремов во время судебного процесса по делу о ДТП, в котором погиб водитель Сергей Захаров, прокомментировал свои слова о раздвоении личности.
Адвокаты обвинения заявили, что актера стоило бы показать психиатрам после того, как он сказал, что с трудом узнает себя на кадрах с места ДТП, упомянув героя произведения «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда», страдающего раздвоением личности.
«Свое мнение я можно скажу? Они не читают книжки», - отметил Ефремов.
Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения за рулем внедорожника 8 июня столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого позже погиб в реанимации.