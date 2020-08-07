Ефремов прокомментировал свои слова о раздвоении личности

Актер Михаил Ефремов во время судебного процесса по делу о ДТП, в котором погиб водитель Сергей Захаров, прокомментировал свои слова о раздвоении личности.

Адвокаты обвинения заявили, что актера стоило бы показать психиатрам после того, как он сказал, что с трудом узнает себя на кадрах с места ДТП, упомянув героя произведения «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда», страдающего раздвоением личности.

«Свое мнение я можно скажу? Они не читают книжки», - отметил Ефремов.

Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения за рулем внедорожника 8 июня столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого позже погиб в реанимации.