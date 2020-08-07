Захвативший заложников на севере Франции мужчина задержан

Сотрудниками французского полицейского спецназа был задержан мужчина, захвативший группу заложников в северной части страны, в банке города Гавра. Злоумышленник сдался прибывшим специалистам добровольно.

Весь процесс от захвата людей до их освобождения продлился приблизительно шесть часов. Все работники учреждения в настоящее время на свободе. Согласно имеющейся информации, никто из них не пострадал. С потерпевшими работают профессиональные психологи.

Согласно данным телеканала BFMTV, в захвате заложников подозревается 34-летний местный житель Мехди Д., у которого диагностированы психологические проблемы и который ранее уже сталкивался с полицейскими в контексте нарушений законодательства.

Ранее сообщалось, что злоумышленник был вооружен. Для проведения операции по освобождению заложников и задержанию мужчины полицейскими был оцеплен район французского города.