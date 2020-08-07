Петербуржцы спасли ребенка, упавшего за борт теплохода: видео

В Санкт-Петербурге с туристического теплохода в Крюковом канале ребенок упал за борт. Момент инцидента попал на видео.

На кадрах видно, как проходивший мимо мужчина заметил, что под мостом находится человек, после чего оперативно начал принимать действия для спасения ребенка.

Уточняется, что во время прохода судна под Матвеевым мостом десятилетний мальчик зацепился за переправу, в результате чего рухнул в воду.

В результате инцидента мальчик не пострадал.