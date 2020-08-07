Минздрав: документы для регистрации вакцины от COVID-19 находятся на экспертизе

Документы, необходимые для регистрации вакцины от COVID-19, разработанной Министерством обороны РФ совместно с НИЦ им. Гамалеи Минздрава России, находятся на экспертизе.

Как сообщили в Минздраве, в перечень документов также включены данные клинических исследований. Решение о регистрации вакцины примут по результатам экспертизы.

Ранее сообщалось, что выпуск российской вакцины от коронавируса может начаться уже осенью 2020 года. Об этом заявил директор Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Академик также поблагодарил Министерство обороны РФ за участие в испытаниях вакцины.