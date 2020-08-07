«Все в крови, все выбегают»: русская жительница Бейрута рассказала, как спасала дочь после взрыва

Русская жительница Бейрута Людмила Аун рассказала «Звезде» о том, как развивались события после взрыва, прогремевшего 4 августа в столице Ливана. Женщина рассказала, как вначале увидела огромные клубы дыма, а затем, уже отойдя от окна, услышала мощный взрыв.

«Я вижу эту белую волну, которая несется на нас, и успеваю убежать в комнату, но стекла впиваются мне прямо в спину. Только это спасло нас. Моя дочка в этот момент находилась в ванной, дверью ей разбило лоб», - вспоминает Людмила.

Ее соседям повезло меньше - кто-то из них не выжил, а кто-то оказался при смерти. Все двери в комнатах квартиры снесло взрывной волной, стекла из окон оказались даже в стенах. В первую очередь в этот момент Людмила думала о дочери.

«Когда она выбежала из ванны, мы начали спускаться вниз, надо было зашивать, весь лоб открыт. Все соседи, все в крови, все выбегают, мы спускаемся в ближайшую больницу по слою стекла», - рассказала женщина.

Но оказалось, что ближайшая больница также пострадала от взрыва, то же самое произошло и со вторым лечебным учреждением, в которое прибежали Людмила и ее дочь. Добравшись до третьей больницы, они смогли получить первую помощь.

«У меня кровь течет, я это поняла уже в больнице, мне главное было дочь зашить. Она (медик больницы. - Прим. ред.) разрывает на мне платье и начинает быстро трогать спину, отправляет на рентген. Я говорю, что не надо и как я могу занимать рентген, если я вообще хожу, просто остановите кровь. Когда мою дочь зашили, я просто ушла из больницы. Если что, я могу прийти завтра, как я могу занимать места людей, которые чуть ли не при смерти? Там мужчину выкинуло из машины на несколько метров, его жена просит помощи, он даже двигаться не может», - рассказала женщина.

Напомним, 4 августа в столице Ливана Бейруте прогремел взрыв, в результате которого сильно пострадали местные жители и сам город. Вскоре на место из России были отправлены несколько самолетов со специалистами экстренных служб для помощи пострадавшим. На данный момент среди завалов обнаружены тела трех погибших, работы продолжаются.