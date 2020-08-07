Пилот объяснил, почему не следует откидывать спинку кресла в самолете

Летчик 1-го класса, капитан А-30 Андрей Литвинов, в разговоре со «Звездой» объяснил, почему откидывать спинку кресла в самолете может быть опасно.

По его словам, если грузный пассажир сильно откинется назад, за ним сократится расстояние между кресел, что создаст помехи при возможной эвакуации.

«Если сильно откинуть кресло назад, то сзади сидящий пассажир, который, допустим, сидит у окна, ему будет затруднительно выбраться», - подчеркнул пилот.

Он добавил, что второй причиной, по которой не стоит откидывать спинку кресла, является возможное нарушение центровки (положения центра тяжести) самолета.

«Вторая причина - это центровка. Если, допустим, все опрокинулись назад, происходит смещение центровки», - заключил Литвинов.

Ранее британские эксперты отметили, что откидывание кресла может вызвать травмы головы, шеи или спины при резком ударе в случае возникновения внештатной ситуации.