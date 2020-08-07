ЧФ получит два гидрографических катера в 2020 году

До конца текущего года в состав Черноморского флота войдут два больших гидрографических катера проекта 23 040Г «Владимир Козицкий» и «Борис Слободник». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.



В сообщении отмечено, что катера предназначены для высокоточной площадной съемки рельефа дна и обследования навигационных опасностей на глубинах до 400 м, съемки рельефа дна однолучевым эхолотом на глубинах до 2 тыс. м.

БГК способны выполнять спасательные и поисковые операции, лоцманские проводки подводных лодок и крупнотоннажных кораблей. Обладают высокой энерговооруженностью и ледовым классом, что позволяет им работать на внешних рейдах с удалением от мест базирования до 50 миль.

В данный момент катера проходят государственные испытания в акватории Черного моря. В ходе испытаний тестируются все системы жизнеобеспечения, бортовое оборудование и ходовые возможности.