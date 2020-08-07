Допрос Ефремова в суде может состояться 11 августа

В пятницу, 7 августа, на третьем слушании по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова, стало известно, что допрос актера может состояться 11 августа.

«Явка потерпевших обязательна, подсудимому быть готовым дать показания», - заявила судья Пресненского суда Москвы Елена Абрамова.

Страшное ДТП произошло вечером 8 июня в центре столицы. В результате лобового столкновения погиб курьер Сергей Захаров. Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее в ходе судебного процесса артист заявил, что ничего не помнит о произошедшем, несмотря на показания свидетелей. В ходе трех слушаний были допрошены около 10 свидетелей обвинения.