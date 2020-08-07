Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Допрос Ефремова в суде может состояться 11 августа

Светлана Головина
12:16 07.08.2020
Смертельное ДТП, в результате которого погиб курьер, произошло вечером 8 июня в центре Москвы.
Допрос Ефремова в суде может состояться 11 августа
© Фото: Алексей Иванов, ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В пятницу, 7 августа, на третьем слушании по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова, стало известно, что допрос актера может состояться 11 августа.

«Явка потерпевших обязательна, подсудимому быть готовым дать показания», - заявила судья Пресненского суда Москвы Елена Абрамова.

Страшное ДТП произошло вечером 8 июня в центре столицы. В результате лобового столкновения погиб курьер Сергей Захаров. Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее в ходе судебного процесса артист заявил, что ничего не помнит о произошедшем, несмотря на показания свидетелей. В ходе трех слушаний были допрошены около 10 свидетелей обвинения.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата07.08.2020, 10:44
В круглосуточном режиме: опубликованы кадры спасательных работ в Бейруте с беспилотника
Дата06.08.2020, 14:59
Корабли ТОФ обстреляли «вражескую» подлодку бомбами и торпедами
Дата04.08.2020, 12:22
Минспорта РФ утвердило регламент для проведения мероприятий в условиях пандемии COVID-19
Дата05.08.2020, 12:03
Очередной полк ЗРС С-400 передан Министерству обороны России
Дата26.07.2020, 17:15
Неизвестный де Траверсе: как морской министр стал серым кардиналом первой русской экспедиции в Антарктиду
Дата25.06.2020, 12:26
Парад Победы в фотографиях: как это было
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
12:34 В стране и мире
Видео
«Все в крови, все выбегают»: русская жительница Бейрута рассказала, как спасала дочь после взрыва
12:12 В стране и мире
Видео
Водитель грузовика чудом выжил при столкновении с поездом: видео
08:50 В стране и мире
Рогозин заявил о планах создать ракету лучше, чем у Маска
07:15 В стране и мире
В Бейруте спасатели МЧС обнаружили тела трех погибших
05:39 В стране и мире
Видео
Корреспондент «Звезды» показал место работы спасателей МЧС РФ в Бейруте
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Знакомые Заворотнюк рассказали о непоправимых переменах во внешности актрисы
Видео
«Искандер-М» наносит сокрушительный удар по «врагу» под Астраханью: эффектные кадры учений
«Клоунада»: критик Соседов о браке Пугачевой и Галкина
Видео
Ловкая антилопа обхитрила свирепых шакалов и стремительного орла: видео
Видео
Кокорин ответил на вопрос о переходе в «Спартак»
Видео
Сальто над водой: в Приморье сняли на видео самую быструю и агрессивную акулу
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.