Водитель грузовика чудом выжил при столкновении с поездом: видео

В Венгрии поезд столкнулся с грузовиком на железнодорожном переезде. Видео инцидента выложила в Сеть полиция страны.

На кадрах видно, как грузовой автомобиль, игнорируя красный свет светофора и приближающийся поезд, медленно двигается через переезд. Происходит столкновение с летящим на полной скорости составом.

Как сообщили в полиции, водитель грузовика чудом выжил. Он находится в больнице с многочисленными травмами. В правоохранительных органах страны еще раз напомнили о важности соблюдения правил безопасности при пересечении железнодорожного переезда.