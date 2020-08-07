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Мясников назвал два сценария развития пандемии коронавируса

Светлана Головина
11:56 07.08.2020
Всего в России за время пандемии было диагностировано 877 135 случаев заражения COVID-19.
Мясников назвал два сценария развития пандемии коронавируса
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Главный врач Московской  городской клинической больницы №71 Александр Мясников рассказал о двух сценариях возможного развития коронавируса.

По словам специалиста, в ходе одного из них человечеству удастся остановить распространение COVID-19.

«Этот радужный вариант возможен лишь при условии, если вакцина окажется эффективной, безопасной, и ей воспользуются те же 70% населения», - считает Мясников.

В другом случае данный вирус останется с нами навсегда и будет «медленно распространяться несинхронными волнами, теряя свою болезнетворную силу».

Мясников также отметил некорректность высказываний большинства инфекционистов, которые публично применяют слова «остановить инфекцию».

«В рекомендациях экспертов "остановить", понимайте "приостановить". Три буквы, но за ними очень многозначительная разница», - пояснил врач на своей странице в Сети.

По последним данным, в России всего были инфицированы коронавирусом 877 135 человек, из которых 683 592 выздоровели. На 7 августа в стране проведено 30 миллионов тестов на коронавирус.

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