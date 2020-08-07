Певицу Глюкозу не пустили на Украину
На Украину, куда певица отправилась по личным целям, ее не пустили из-за того, что Глюкоза давала концерты в Крыму.
© Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости
Певицу Наталью Чистякову-Ионову, более известную под псевдонимом Глюкоза, не пустили на территорию Украины.
Отмечается, что ей также запрещен въезд в страну сроком на три года. Глюкозу в четверг, 6 августа, остановили в киевском аэропорту, куда она прилетела из Минска.
На Украину, куда певица отправилась по личным целям, ее не пустили из-за того, что Глюкоза давала концерты в Крыму, сообщает РИА Новости со ссылкой на погранслужбу Украины.