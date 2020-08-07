Британские эксперты рассказали, почему не стоит откидывать кресло в самолете

Британские эксперты рассказали, почему в самолетах во время взлета, посадки и пребывания в зоне турбулентности пассажиров просят сохранять кресло в вертикальном положении.

Отмечается, что это позволяет ускорить эвакуацию в случае возникновения внештатной ситуации, а также сокращает риск получения травм пассажирами.

В случае резкого толчка человек в откинутом назад кресле может получить травму головы, шеи или спины. Рекомендации направлены на то, чтобы уберечь людей от этого, пишет издание Daily Express.