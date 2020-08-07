Российская певица Ирина Салтыкова опровергла слухи о своей болезни
На своей странице в Сети артистка заверила, что поводов для беспокойства нет.
© Фото: irinasaltykova_official, instagram
Российская певица Ирина Салтыкова опровергла слухи о якобы возвращении у нее онкологического заболевания.
«Не верьте, не читайте, пишут, что в голову придет! Мусор. Нет повода, просто берут с потолка, уроды!» - заявила артистка на своей странице в Instagram.
Незадолго до этого в СМИ появилась информация о том, что Салтыкова отправилась в Сочи для прохождения обследования из-за вернувшегося рака, который был диагностирован в 1995 году на фоне стресса, возникшего по причине ее развода, а также после смерти отца.