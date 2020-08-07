Эксперт оценила риск одновременного заражения гриппом и COVID-19

Доктор медицинских наук, заведующая лабораторией этиологии и эпидемиологии гриппа Института вирусологии имени Д.И. Ивановского Елена Бурцева сообщила «Звезде», что у переболевших коронавирусом иммунитета к другим типам гриппа нет.

«Это совершенно неправда! Что в процессе переболевания вирусом, что при применении вакцины формируется только специфический иммунитет», - сказала специалист.

По словам Бурцевой, перехлесты иммунитетов встречаются крайне редко, поэтому важно прививаться от гриппа.

«Перехлесты иммунитетов встречаются редко и только у близкородственных типов гриппа, к примеру, двумя типами А. Между типами А и В такого никогда не будет. Это заблуждение», - заключила эксперт.

Незадолго до этого в Министерстве здравоохранения России сообщили, что с приходом нового эпидсезона в стране появятся четыре новых, ранее не циркулировавших штамма гриппа.