Трамп подписал указ о мерах против TikTok

Президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий гражданам страны проводить любые сделки с компанией ByteDance, владеющей приложением TikTok.

Также указ запрещает сделки с гигантом Tencent Holdings, которому принадлежит китайская соцсеть WeChat. Отмечается, что запрет на сделки вступит в силу в конце сентября.

В Белом доме считают, что TikTok и WeChat якобы собирают сведения о пользователях и передают их Коммунистической партии Китая. Трамп назвал это «угрозой национальной безопасности» США, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.