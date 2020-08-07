«Он пытался говорить, но не мог»: свидетель ДТП о последних минутах Сергея Захарова
Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения за рулем внедорожника 8 июня столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого позже погиб в реанимации.
© Фото: Артем Пучков, РИА Новости
Свидетель ДТП с участием актера Михаила Ефремова Екатерина Захарова (однофамилица погибшего) рассказала о последних минутах жизни водителя Сергея Захарова.
«Я подошла к Сергею. Увидела, что он в шоке. Пытается говорить, но не может. Я сказала ему, что скорую вызвали, спасателей вызвали, держитесь», - рассказала свидетель.
По ее словам, Михаил Ефремов был в таком состоянии, что не мог стоять, опирался на машину ГИБДД.
«Поведение было, очевидно, как у пьяного», - отметила Захарова.
Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения за рулем внедорожника 8 июня столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого позже погиб в реанимации.