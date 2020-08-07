Без света и воды: ночной Бейрут оказался во власти мародеров

Работа по разбору завалов в ливанской столице Бейрут после мощного взрыва в порту продолжается круглосуточно. Существенную помощь в поисково-спасательной операции оказывают специалисты МЧС России.

На кадрах с места видно, что город практически полностью разрушен - фасады большинства зданий практически уничтожены, на дорогах лежат груды стекла, а автомобили завалены бетонными блоками.

«Сейчас в домах нет ни электричества, ни воды, владельцы ресторанов вынуждены охранять ночью свои заведения, чтобы защитить от местных мародеров», - передает корреспондент «Звезды» Валентин Гвоздев.

Огромную помощь в поисково-спасательной операции оказывают специалисты МЧС России. Ранее им удалось вытащить из-под завалов тела троих погибших.



На данный момент главная больница Бейрута уже переполнена, однако в нее по-прежнему продолжают доставлять пациентов.