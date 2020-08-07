«Не комильфо»: Рогозин раскритиковал посадку корабля Маска на воду

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин считает, что из-за недостатков американского корабля Crew Dragon, созданного компанией Илона Маска SpaceX, было принято решение сажать его на воду, а не на землю.

По словам Рогозина, данной технологии уже несколько десятков лет и она значительно устарела.

«Про этот корабль мы все знаем, знаем его ограничения и недостатки. Он не предназначен для приземления на сушу. Именно поэтому американские коллеги выбрали посадку на воду, как садились 45 лет назад. Сажать на воду это не комильфо», - передает РИА Новости слова Рогозина.

Он отметил, что новый российский корабль «Орел» тоже будет способен садиться на воду, но только в качестве резервного варианта. Основным способом посадки будет более сложная посадка на землю.

Crew Dragon приводнился в Мексиканском заливе в 21.48 по Москве 2 августа. Данное событие стало первой посадкой американского пилотируемого корабля с 1975 года после завершения программы «Аполлон».