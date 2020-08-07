Добровинский приехал на заседание по делу Ефремова на самокате

Известный адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы потерпевшей стороны в деле о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова, приехал на третье слушание на самокате.

«Я приехал сегодня специально на самокате», - рассказал правозащитник журналистам.

Добровинский добавил, что взял самокат в аренду и заплатил шесть рублей за минуту. При этом правозащитник признался, что ему пришлось встать пораньше.

На предыдущие слушания Добровинский приезжал в Пресненский суд Москвы на кабриолете Aston Martin и Rolls-Royce.

Актер Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения за рулем внедорожника 8 июня лоб в лоб столкнулся с фургоном Сергея Захарова, который позже скончался в реанимации.