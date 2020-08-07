В России за сутки подтвержден 5 241 случай инфицирования COVID-19
Справились с коронавирусом за минувшие сутки 7 235 россиян. Всего выздоровели 683 592 человека.
© Фото: Татьяна Макеева, РИА Новости
За сутки в России подтвердился 5 241 новый случай заражения коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 877 135. Такие данные приводит оперативный штаб.
Справились с коронавирусом за минувшие сутки 7 235 россиян. Всего выздоровели 683 592 человека.
На 7 августа в стране проведено 30 миллионов тестов на коронавирус.