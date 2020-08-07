В круглосуточном режиме: опубликованы кадры спасательных работ в Бейруте с беспилотника

Российские специалисты МЧС продолжают проведение поисково-спасательных работ в пострадавшем от взрыва Бейруте. В общей сложности задействовано более 100 человек и шесть единиц техники.

«Запустили в работу аэромобильный госпиталь. Все поступившие обращения - амбулаторные, помощь оказана на месте. В активную фазу вступила работа аварийно-спасательных служб, организована работа группы “Центрспас”. Организовано все по сменам, по 20 человек в каждой смене, активно применяются беспилотные авиационные системы и кинологические расчеты», - сообщил замначальника ГУ «НЦУКС» генерал-майор Сергей Воронцов.

Напомним, 4 августа в столице Ливана Бейруте прогремел взрыв, в результате которого сильно пострадали местные жители и сам город. Вскоре на место из России были отправлены несколько самолетов со специалистами экстренных служб для помощи пострадавшим. На данный момент среди завалов обнаружены тела трех погибших, работы продолжаются.