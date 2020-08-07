Два пассажирских вагона в Уфе сошли с рельсов

В пятницу, 7 августа, в Уфе с рельсов сошли два железнодорожных вагона пассажирского поезда.

«В 4.50 по московскому времени на станции Уфа при маневровых работах сошли с рельс два пассажирских вагона (без пассажиров) в составе маневрового поезда», - уточнил старший помощник руководителя Приволжского следственного управления на транспорте СК России Дмитрий Захаров.

По его словам, в результате инцидента пострадавших нет. Причины происшествия и размер ущерба устанавливаются.

На данный момент на месте происшествия работают следователи. По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение и внесено представление об усилении мер безопасности на станции.