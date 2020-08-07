Останкинскую башню погасили в знак траура по жертвам взрыва в Бейруте
Подсветка башни была отключена с 23.00 до полуночи.
© Фото: Valery Lukyanov, Russian Look, Globallookpress
Иллюминация Останкинской телебашни, расположенной в Москве, была отключена в память о жертвах страшного взрыва, прогремевшего в Бейруте.
Погашение подсветки в знак траура было произведено на час – с 23.00 до полуночи.
Ранее один из местных жителей ливанского города рассказал «Звезде», что состояние Бейрута после взрыва является крайне плачевным и множество зданий в настоящее время лежат в руинах.