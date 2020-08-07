Режим КТО введен на территории Ингушетии
В городе Назрани режим КТО будет распространен на определенные улицы.
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На территории города Назрани и села Сагопши, располагающегося в Малгобекском районе Республики Ингушетия, был введен режим контртеррористической операции.
Такие данные предоставил оперативный штаб республики.
Решение о ведении режима КТО с 22.25 (совпадает с московским), 6 августа, было принято начальником регионального управления Федеральной службы безопасности России.
В Назрани режим будет распространен не на весь город, а только на конкретные улицы, а именно - улицы Московская, Барзоева, Газгиева, Серго, Насыр-Кортская и Парчиева.