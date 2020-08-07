Генштаб ВС РФ: прекращение действия СНВ-3 может поставить мир на грань ядерной катастрофы

Прекращение действия Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) может дать возможность Соединенным Штатам Америки бесконтрольно наращивать стратегические вооружения и поставить мировую безопасность на порог катастрофы. Об этом говорится в статье начальника управления Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-майора Андрея Стерлина и ведущего научного сотрудника Центра военно-стратегических исследований Военной академии Генштаба Александра Хряпина, опубликованной в газете «Красная звезда».

По их мнению, в случае прекращения действия Договора СНВ-3 осложнится военно-политическая обстановка. Как полагают авторы материала, в отсутствие ограничительных договорных норм возможно бесконтрольное наращивание США своих стратегических вооружений.

«Подчеркнем, что это чрезвычайно опасный путь, потому что мир снова, как и во второй половине XX века, будет балансировать на грани мировой ядерной катастрофы», - отмечается в статье.

Кроме того, полагают авторы, под большим вопросом останется судьба Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Разрушение первого и вовсе может стать спусковым крючком, который приведет к гонке ядерных вооружений во всем мире и росту количества стран с ядерным оружием - в первую очередь, «пороговых».