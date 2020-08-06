Россияне оценили возможность досрочного выхода на пенсию

Если бы граждане России могли самостоятельно выбирать возраст выхода на пенсию, то чуть менее трети - 31% - хотели бы отправиться на заслуженный отдых в возрасте 55 лет.

В то же время уйти на пенсию до 55 лет готовы 39% женщин и 23% мужчин, однако 69% граждан не собираются бросать работу в таком «раннем» возрасте, а некоторые намерены трудиться даже после 70 лет - 14% мужчин и 7% женщин.

По словам специалистов, главной причиной россиян продолжать работать даже после достижения пенсионного возраста является низкая финансовая обеспеченность - 80% респондентов заявили об этом.

Помимо этого, в ходе опроса 4% сообщили, что уже обеспечили свое финансовое благополучие на пенсии, 3% надеются на материальную помощь родственников, еще 13% - на другие источники дохода.

Однако 49% респондентов отметили, что на данный момент не предпринимают никаких действий, чтобы обеспечить себе достойную пенсию, так как у них либо нет подобной возможности, либо они не верят в возможность сохранить накопленные средства, пишет РБК.