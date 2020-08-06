Ефремова увезли в суд на второе слушание по делу о смертельном ДТП

В четверг, 6 августа, актера Михаила Ефремова увезли на второе слушание в Пренсенский суд Москвы по делу о смертельном ДТП.

Начало заседания назначено на 10.00.

На первом слушании 5 августа Ефремов заявил, что ничего не помнит об аварии, из-за не понимает, как ему признать вину, несмотря на существующих свидетелей.

В свою очередь, адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский не исключил, что в дальнейшем может быть представлена экспертиза об амнезии артиста.

Помимо этого, в ходе слушания правозащитник актера Эльман Пашаев заявил о фальсификации доказательств со стороны представителей потерпевших.

По версии следствия, Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии во время вождения автомобиля, столкнулся со встречным авто, водитель которого впоследствии скончался от полученных травм в больнице. Артист находится под домашним арестом, ему грозит лишение свободы сроком от 5 до 12 лет.