Россиянам старше 40 лет предоставят оплачиваемый выходной

Согласно поправкам в Трудовой кодекс России, гражданам старше 40 лет будет предоставлен дополнительный выходной, который можно будет потратить только на прохождение диспансеризации.

Уточняется, что выходной можно будет взять только один раз в год. При этом за сотрудником полностью сохраняется средний заработок.

В качестве подтверждения, что день был потрачен именно на обследование работнику необходимо предоставить справку из медучреждения.

Новые положения закона вступят в силу с 11 августа.