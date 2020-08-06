Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Россиянам старше 40 лет предоставят оплачиваемый выходной

Светлана Головина
08:58 06.08.2020
Новые положения в Трудовой кодекс вступят в силу с 11 августа.
Россиянам старше 40 лет предоставят оплачиваемый выходной
© Фото: Tim Hall, moodboard, Globallookpress

Согласно поправкам в Трудовой кодекс России, гражданам старше 40 лет будет предоставлен дополнительный выходной, который можно будет потратить только на прохождение диспансеризации.

Уточняется, что выходной можно будет взять только один раз в год. При этом за сотрудником полностью сохраняется средний заработок.

В качестве подтверждения, что день был потрачен именно на обследование работнику необходимо предоставить справку из медучреждения.

Новые положения закона вступят в силу с 11 августа.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата05.08.2020, 16:45
Минфин предложил Нидерландам пересмотреть налоговое соглашение
Дата06.08.2020, 05:00
«Искандер-М» наносит сокрушительный удар по «врагу» под Астраханью: эффектные кадры учений
Дата04.08.2020, 12:22
Минспорта РФ утвердило регламент для проведения мероприятий в условиях пандемии COVID-19
Дата05.08.2020, 12:03
Очередной полк ЗРС С-400 передан Министерству обороны России
Дата26.07.2020, 17:15
Неизвестный де Траверсе: как морской министр стал серым кардиналом первой русской экспедиции в Антарктиду
Дата25.06.2020, 12:26
Парад Победы в фотографиях: как это было
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
03:55 В стране и мире
Видео
«Кругом была пыль, люди кричали»: невеста из Бейрута рассказала о свадебной съемке во время взрыва
01:20 В стране и мире
Видео
«Как в боевике»: оператор, снимавший невесту в момент взрыва в Бейруте, рассказал о случившемся
22:40 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры прилета самолета МЧС РФ в Ливан
22:35 В стране и мире
Видео
«Владелец кинул за миллион долларов»: капитан Rhosus с взорвавшимся грузом в Бейруте назвал причину ареста судна
21:10 В стране и мире
Видео
Предсказавший взрыв в Бейруте в 2014 году назвал причину трагедии
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Знакомые Заворотнюк рассказали о непоправимых переменах во внешности актрисы
«Кирилл, я очень скучаю»: актриса Андрейченко опубликовала ранее неизвестное фото с Децлом
СМИ: в ПФР рассказали, когда выплатят новые пособия на детей
Видео
Хоррор за доллар: как российские школьницы снимают экранизации романов Стивена Кинга
Видео
Кокорин ответил на вопрос о переходе в «Спартак»
Видео
Сальто над водой: в Приморье сняли на видео самую быструю и агрессивную акулу
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.