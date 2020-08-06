Минздрав Турции опроверг информацию о вспышке COVID-19 на курорта
В министерстве уточнили, что в заявлении Фахреттина Коджа речь шла об общей ситуации с инфекцией в стране.
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В министерстве здравоохранения Турции сообщили, что информация об увеличении числа инфицированных коронавирусом на курортах страны недостоверна.
«Рост числа новых случаев замечен только в Анкаре, Диярбакыре, Газиантепе, Конье и Стамбуле», - пишет ТАСС со ссылкой на министерство.
В среду, 5 августа, министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа опубликовал в Сети информацию об очередной вспышке COVID-19 на курортах страны, однако речь шла в целом о ситуации по стране.
Всего в мире за время пандемии коронавирус был диагностирован более чем у 18 миллионов человек.