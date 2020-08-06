Российские ученые создали тест на энцефалит из мельчайшей молекулы

Впервые в мире для разработки теста на клещевой энцефалит красноярские ученые использовали светящийся белок, выделенный из морского рачка Metridia longa, сообщает пресс-служба Красноярского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук (КНЦ СО РАН).

Уточняется, что люцифераза рачка является самой маленькой в мире светящейся молекулой из открытых биолюминесцентных ферментов.

По словам исследователей, одного миллиграмма такого белка хватит на сто тысяч точных анализов по определению наличия вируса клещевого энцефалита.

«Точность разработанного теста проверяли при помощи стандартных наборов, которые используются в санэпидемслужбах для определения клещевого энцефалита», - отмечается в сообщении.

В ходе исследования специалисты выяснили, что небольшой размер люциферазы снижает вероятность ошибок при ее производстве и дает возможность модификации для применения в других тестах.

«Чем меньше репортер и чем больше его свечение, тем точнее анализ», - пояснила научный сотрудники Института биофизики Красноярского научного центра СО РАН Марина Ларионова.

Однако для того, чтобы начать применение данной разработки на практике необходимо дооснащение существующих диагностических лабораторий.