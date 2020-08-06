СМИ: России доставка товаров может подорожать в два раза

В связи с новыми санитарно-эпидемиологическими требованиями доставка товаров повседневного спроса в России может подорожать в два раза, говорится в письме Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) главе Роспотребнадзора Анне Поповой.



Согласно новым правилам, некоторые категории товаров придется развозить покупателям на разных автомобилях, в частности, предлагается ввести запрет на перевозку бытовой химии на машинах, которые доставляют продукты питания.

По словам специалистов Роспотребнадзора, при совместной перевозке есть риск загрязнения продуктов питания веществами, которые могут вызвать у человека аллергическую или токсическую реакцию.

В то же время в АКИТ отметили, что никакого прямого контакта бытовой химии и продовольствия нет, так как все товары защищены первичной и вторичной упаковкой, а также размещаются в разных секциях транспортного средства, пишут «Известия».

На данный момент документ, ужесточающий требования к доставке продуктов, находится на рассмотрении в Роспотребнадзоре.



