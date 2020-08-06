Эксперт рассказала о правилах подготовки к сезону простуд

Чтобы подготовить организм к осеннему сезону вспышки респираторных заболеваний необходимо уже сейчас обратиться к терапевту и оценить возможные риски, рассказала «Звезде» врач общей практики Ирина Добрецова.

По словам специалиста, многие люди серьезно не задумываются о состоянии своего здоровья, в частности, о хронических заболеваниях, из-за которых последствия вирусов могут быть осложнены.

В качестве одного из способов самостоятельной подготовки организма Добрецова назвала ведение правильного питания.

«Необходимо достаточное употребление овощей и фруктов - до 500 того и другого, исключая картошку. Очень важно употреблять чистый белок, к примеру, три раза в неделю. В остальные дни можно заменить его на растительный», - пояснила медик.

Помимо этого, рекомендуется применение синтетических витаминов заменить на натуральные - яблоки, сливы, абрикосы и другие сезонные фрукты и ягоды.

Не стоит забыть и про физическую нагрузку для организма, особенно важно это в после самоизоляционный период. Для начала можно начать с правильной и ежедневной ходьбы.

«Каждый человек ежедневно должен проходить около часа спокойной правильной ходьбой без смартфона в руках, чередуя руку и ногу. В этот момент работает правильно вся мышечная система, укрепляется и восстанавливается дыхание. Если ходьба более интенсивна, она должна составлять не более 30 минут», - уточнила Добрецова.

Также для подготовки организма хорошим способом станет постепенное закаливание.