В Бейрут вылетел четвертый самолет МЧС РФ

В четверг, 6 августа, четвертый самолет МЧС России вылетел в Бейрут для оказания помощи пострадавшим после мощного взрыва в порту.

Борт Ил-76 доставит в Ливан 15 специалистов Роспотребнадзора и оборудование для развертывания лаборатории по выявлению коронавируса.

«Все специалисты укомплектованы специальными костюмами и средствами защиты с учетом эпидемиологической обстановки по COVID-19», - пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее в ливанскую столицу самолетами МЧС прибыли более 100 специалистов - спасатели, кинологи, врачи и психологи. Всего силами ведомства будут совершены пять рейсов.

Трагедия в порту Бейрута произошла вечером 4 августа. Мощной взрывной волной были уничтожены десятки жилых и офисных домов. Жертвами в результате взрыва, по последним данным, оказались 137 человек, около пяти тысячи получили травмы различной степени тяжести, еще десятки людей числятся пропавшими без вести.