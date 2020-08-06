Посольство РФ оценило доклад Госдепа США о «пропаганде»

В Посольстве России в Соединенных Штатах заявили, что расценивают доклад американского Госдепартамента об «экосистеме российской дезинформации и пропаганды», как попытку заглушить официальные предложения Москвы о возобновлении сотрудничества.

«Государственному департаменту крайне не нравится существование альтернативных источников информации. Любой голос, противоречащий Вашингтону, объявляется «дезинформацией» на службе «Кремля» и российских спецслужб», - отмечается в комментарии на странице в Facebook.

В дипмиссии подчеркнули, что авторы документа «доходят до абсурда», указывая в качестве примера «официальных правительственных коммуникаций» депутата Государственной Думы, лидера ЛДПР Владимира Жириновского и частную радиостанцию «Говорит Москва».

Ранее стало известно, что Госдепартамент США заложил в бюджет страны на следующий год 138 долларов для борьбы с «дезинформацией и пропагандой» со стороны России.