Один из крупнейших заводов по производству электрокабеля вновь заработал в Сирии

Работу одного из самых крупных сирийских заводов по производству электрического кабеля вновь возобновили в пригороде Алеппо.

Подобных предприятий в Сирии не так много. Этот завод до войны обеспечивал половину республики. В 2012 году боевики штурмовали его несколько недель, и в ходе ожесточенных боев до основания были разрушены несколько цехов. Когда же террористам удалось получить контроль над предприятием, стало понятно, за что они сражались. Склады цветного металла, дорогостоящее оборудование – все было разграблено подчистую.

«Все было разбито и разграблено. Мы начали собирать из нескольких оставшихся станков один. Так восстановили часть оборудования и запустили производство», - объяснил заместитель директора предприятия по производству Насыр Хамдан.

Чтобы завод заработал, потребовался личный указ президента страны Башара Асада. И вот прошел год напряженного труда, но довоенные показатели (около девяти тысяч тонн проводов в месяц) пока недостижимы. Деньги на новые станки есть, но купить их мешают западные санкции. Вместо меди здесь вынуждены использовать алюминий.

«Мы закупаем сырье в Иране, Египте, Эмиратах и Омане. Мы бы хотели закупать металл и в России, но пока это только в планах. Переговоры мы еще не вели. Если российские поставщики выйдут на нас с таким предложением, мы будем только рады», - рассказал директор завода Абдулатиф Насан.

Сейчас производственные мощности позволяют выпускать не более двух тысяч тонн проводов в месяц. Этого катастрофически не хватает, так как города отчаянно нуждаются в новых линиях электропередач.

В стране сегодня на одну восстановленную ЛЭП приходится несколько разрушенных. Боевики целенаправленно уничтожали линии электропередач, лишая целые города энергии. Чтобы восстановить снабжение на довоенном уровне, нужны тысячи километров кабеля.

В ближайшее время на заводе собираются запустить еще одну линию. Переговоры о поставке оборудования уже ведутся, а значит, будут расширять штат. Сейчас здесь работает всего сто человек. Планируют нанять еще столько же.

Завод практически закрывает потребности промышленных предприятий. Оставшиеся кабели распределяют между городами. Ремонтные бригады, трудясь не покладая рук, проложили уже почти 1300 километров новых линий электропередач, и ввели в эксплуатацию больше 780 электроподстанций. Но даже так, до полного обеспечения Сирии кабелями пока далеко.