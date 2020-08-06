Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Госдеп в своем докладе рассказал о «российской пропаганде»

Анна Берестовая
05:23 06.08.2020
Сам доклад Госдепартамент назвал частью вклада в совместные усилия по борьбе с якобы существующей российской системой пропаганды.
Госдеп в своем докладе рассказал о «российской пропаганде»
© Фото: Mark Thomas, Keystone Press Agency ,Globallookpress

Государственный департамент США 5 августа опубликовал доклад, посвященный раскрытию своего определения и представления о функционировании якобы выстраиваемой Россией системы манипуляции общественным мнением за счет ложной информации. Данный доклад носит соответствующее название – «Основы российской экосистемы дезинформации и пропаганды».

В его рамках утверждается, будто бы российские власти используют некие платформы и каналы коммуникации для «создания и усиления ложных историй».

В качестве основных инструментов в рамках описанной Госдепом системы упоминаются как официальные правительственные коммуникации, так и, к примеру, социальные сети.

В тексте утверждается, что все названное якобы является частью общей программы Кремля по применению информации «в качестве оружия».

Согласно докладу, данной экосистеме противодействуют некие оппоненты, усилиям которых Госдепартамент Соединенных Штатов намерен способствовать - в частности, самой публикацией этого доклада.

Эти предполагаемые силы, которые противостоят будто бы существующей российской системе «дезинформации и пропаганды», по мнению Госдепа, представляют собой не что иное, как «процветающее сообщество», состоящее из организаций и лиц всего мира, «которые отказываются терпеть эту тактику».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата05.08.2020, 16:45
Минфин предложил Нидерландам пересмотреть налоговое соглашение
Дата06.08.2020, 05:00
«Искандер-М» наносит сокрушительный удар по «врагу» под Астраханью: эффектные кадры учений
Дата04.08.2020, 12:22
Минспорта РФ утвердило регламент для проведения мероприятий в условиях пандемии COVID-19
Дата05.08.2020, 12:03
Очередной полк ЗРС С-400 передан Министерству обороны России
Дата26.07.2020, 17:15
Неизвестный де Траверсе: как морской министр стал серым кардиналом первой русской экспедиции в Антарктиду
Дата25.06.2020, 12:26
Парад Победы в фотографиях: как это было
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
03:55 В стране и мире
Видео
«Кругом была пыль, люди кричали»: невеста из Бейрута рассказала о свадебной съемке во время взрыва
01:20 В стране и мире
Видео
«Как в боевике»: оператор, снимавший невесту в момент взрыва в Бейруте, рассказал о случившемся
22:40 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры прилета самолета МЧС РФ в Ливан
22:35 В стране и мире
Видео
«Владелец кинул за миллион долларов»: капитан Rhosus с взорвавшимся грузом в Бейруте назвал причину ареста судна
21:10 В стране и мире
Видео
Предсказавший взрыв в Бейруте в 2014 году назвал причину трагедии
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Знакомые Заворотнюк рассказали о непоправимых переменах во внешности актрисы
«Кирилл, я очень скучаю»: актриса Андрейченко опубликовала ранее неизвестное фото с Децлом
СМИ: в ПФР рассказали, когда выплатят новые пособия на детей
Видео
Хоррор за доллар: как российские школьницы снимают экранизации романов Стивена Кинга
Видео
Кокорин ответил на вопрос о переходе в «Спартак»
Видео
Сальто над водой: в Приморье сняли на видео самую быструю и агрессивную акулу
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.