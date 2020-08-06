Госдеп в своем докладе рассказал о «российской пропаганде»

Государственный департамент США 5 августа опубликовал доклад, посвященный раскрытию своего определения и представления о функционировании якобы выстраиваемой Россией системы манипуляции общественным мнением за счет ложной информации. Данный доклад носит соответствующее название – «Основы российской экосистемы дезинформации и пропаганды».

В его рамках утверждается, будто бы российские власти используют некие платформы и каналы коммуникации для «создания и усиления ложных историй».

В качестве основных инструментов в рамках описанной Госдепом системы упоминаются как официальные правительственные коммуникации, так и, к примеру, социальные сети.

В тексте утверждается, что все названное якобы является частью общей программы Кремля по применению информации «в качестве оружия».

Согласно докладу, данной экосистеме противодействуют некие оппоненты, усилиям которых Госдепартамент Соединенных Штатов намерен способствовать - в частности, самой публикацией этого доклада.

Эти предполагаемые силы, которые противостоят будто бы существующей российской системе «дезинформации и пропаганды», по мнению Госдепа, представляют собой не что иное, как «процветающее сообщество», состоящее из организаций и лиц всего мира, «которые отказываются терпеть эту тактику».