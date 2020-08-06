«Под завалами люди»: МЧС РФ начинает спасательную операцию в Бейруте

МЧС РФ начинает осуществление спасательных работ в рамках помощи Бейруту после прогремевшего в городе ранее мощного взрыва.

Российские специалисты займутся пострадавшими в результате случившегося, а также приступят к поиску в завалах возможных выживших. Такую информацию предоставил заместитель начальника Национального центра управления в кризисных ситуациях Сергей Воронцов.

«Есть информация, что под завалами люди», - сообщил он.

Воронцов отметил, что для осуществления операции будут привлечены кинологи и использованы беспилотники. Он также указал, что спасатели непременно будут прерываться на минуты тишины, чтобы иметь возможность услышать голоса пострадавших, в случае, если они будут звать о помощи из-под завалов.

Ранее сообщалось, что группировка спасателей МЧС РФ может быть увеличена при возникновении такой необходимости.