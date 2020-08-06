СМИ сообщили об обстреле американской базы в Сирии
Согласно информации прессы, атаке якобы подверглась база США в городе аш-Шаддади.
© Фото: U.S. Department of DefenseDigital, Globallookpress
Сирийская пресса опубликовала информацию о якобы произошедшем ракетном обстреле незаконной военной базы Соединенных Штатов, расположенной на территории провинции Хасеке – в северо-восточной части Сирии.
Как было указано в газете Al-Watan, американская база в городе аш-Шаддади подверглась нападению неизвестных лиц.
Сообщения об атаках неизвестными военнослужащих США в провинциях Сирии Эль-Хасеке и Дейр-эз-Зоре стали с некоторой регулярностью возникать в прессе в последние месяцы. Власти Соединенных Штатов официально отрицают подобные данные.