Зеленский назначил нового замглавы офиса президента
Новым заместителем главы президентского офиса стал Олег Татаров.
© Фото: Volodymyr Zelensky via Globallookpress.com
Украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ о назначении заместителем главы президентского офиса Олега Татарова.
Текст указа от 5 августа был обнародован в Сети.
Ранее президент Украины и глава Российской Федерации Владимир Путин провели телефонные переговоры, посвященные ситуации в Донбассе, в рамках которых акцентировали внимание на необходимости полного соблюдения договоренностей по прекращению огня. Инициатором диалога стала украинская сторона.