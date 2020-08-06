«Кругом была пыль, люди кричали»: невеста из Бейрута рассказала о свадебной съемке во время взрыва

Невеста Исраа Себлани, чье свадебное видео с моментом взрыва в Бейруте распространилось в Сети, рассказала о пережитом..

Девушка призналась, что сначала не поняла, что произошло что-то страшное.

«Мы заметили сильный дым в небе и его цвет стал меняться. Мы поняли, что что-то горит, но мы не думали, что это мог быть взрыв. Прошли секунды с тех пор как мы услышали взрыв, прежде чем нас ударило волной. Красивое место, в котором мы были, превратилось в город-призрак. Кругом была пыль, разбитые стекла, люди кричали, истекали кровью. Все было как в страшном сне», - рассказала Исраа.

Девушка является резидентом США. Она специально приехала из Штатов, чтобы выйти замуж. К этому дню Исраа готовилась днем и ночью на протяжении трех недель.

«В тот момент, когда я услышала взрыв, вся моя жизнь пролетела перед моими глазами. Я подумала, что я все потеряю, потеряю все, чего я ждала, в течение нескольких секунд. Потеряю свою жизнь, своего мужа, наши мечты, все наши планы после свадьбы», - поделилась своими переживаниями Исраа.

По словам девушки, этот страшный день она будет вспоминать регулярно и расскажет о нем своим будущим детям.

Это могло быть типичное свадебное видео: Исраа Себлани в роскошном белом платье позировала на камеру как вдруг взрыв. Но оператор Махмуд Накиб не растерялся и начал снимать происходящее вокруг. Этот ролик позже оказался в Сети и набрал большую популярность среди пользователей.